Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (Sokak Lezzetleri Düellosu) 4 Ekim Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 4 Ekim Salı dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 4 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sokak lezzetleri çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef Sokak lezzetleri düellosunu kim kazandı? Dokunulmazlık düellosunda kazanan isimler kimler? Burak Kaya kazandı mı? Çağatay kazandı mı? Metin kazandı mı? Yağız kazandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 4 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Dünya sokak lezzetleri çeşitlerinden yemekler yapıldı. Dünya sokak lezzetleri çeşitleri şöyle:

- Taco

- Hot Dog

- Takoyaki

- Chicken Thai Satay

- Falafel kazananı

- Maç Köftesi

- Churros

- Jalebi

- Şambali

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

- Taco kazananı : Mavi takım

- Hot Dog kazananı : Kırmızı takım

- Takoyaki kazananı: Kırmızı takım

- Chicken Thai Satay kazananı: Mavi takım

- Falafel kazananı : Kırmızı takım

- Maç Köftesi kazananı : Kırmızı takım

- Churros kazananı : Mavi takım

- Jalebi kazananı : Mavi takım

- Şambali kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım dokunulmazlığı kazanıyor.

SONUÇ

Bu skorlara göre Kırmızı takım 5-4 dokunulmazlığı kazanıyor.

MAVİ TAKIM 4 - 5 KIRMIZI TAKIM

Dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Birazdan Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.