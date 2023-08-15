Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 15 Ağustos Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef düellosunu kim aldı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 15 Ağustos haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 15 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 15 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
15 Ağustos Salı Masterchef günün menüsü:
- İç Pilavı
- Patlıcan Musakka
- Etli Kuru Fasulye
- Talaş Böreği
- İzmir Köfte
- Yaz Türlüsü
- Elbasan Tava
- Kelle Paça Çorbası
- Kuzu Kapama
MASTERCHEF DÜELLOSUNDA KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar birbirinden güzel yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- Tanya - Suna düellosu kazananı : Tanya (Mavi takım)
- Tahsin - Sefa düellosu kazananı : Tahsin (Kırmızı takım)
- Çağatay - Gamze düellosu kazananı : Çağatay (Kırmızı takım)
- Eda - Esra düellosu kazananı : -
SKOR : MAVİ TAKIM 1 - 2 KIRMIZI TAKIM
Henüz tam sonuçlar açıklanmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Sayfayı yenileyerek güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.
KAZANAN TAKIM : -