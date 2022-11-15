Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?15 Kasım Masterchef düelloyu kimler kazandı? Bugünkü kazananlar kim? (Tatlı Düellosu)

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 15 Kasım Salı dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 15 Kasım Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Tatlı çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef Tatlı düellosunu kim kazandı? Dokunulmazlık düellosunda kazanan isimler kimler? Burak Kaya kazandı mı? Büşra kazandı mı? Metin kazandı mı? Gamze kazandı mı? Kıvanç kazandı mı? Yağız kazandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 15 KASIM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Dünyadan tatlı çeşitleri yapıldı. Tatlı çeşitleri şöyle:

- Donut

- Havuçlu Tarçınlı Kek

- Elmalı Strudel

- Cannoli

- Crem Brulee

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Konuklar yemekleri tadıyor. Konukların verdiği puanlar şu şekilde:

Tatlı kazananları:

- Donut kazananı : Mavi takım

Mavi takım - Havuçlu Tarçınlı Kek kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Elmalı Strudel kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Cannoli kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Crem Brulee kazananı : Mavi takım

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM