Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 11 Temmuz sezonun ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 11 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 Coğrafi bölge yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 11 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
11 Temmuz Salı Masterchef 7 Bölge 7 Ana Yemek günün menüsü:
- Grida Buğulama - Akdeniz bölgesi
- Yenidünya Kebabı - Güneydoğu Anadolu bölgesi
- Çirleme - İç Anadolu bölgesi
- Çiporta - Ege bölgesi
- Karalahana Sarma - Karadeniz bölgesi
- Çökelekli Hingel - Doğu Anadolu bölgesi
- Ciğer Sarma - Marmara bölgesi
MASTERCHEF 7 BÖLGE 7 ANA YEMEK MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 7 Bölge 7 Ana Yemek menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Grida Buğulama kazananı : Mavi takım
- - Yenidünya Kebabı kazananı : Mavi takım
- - Çirleme kazananı : Kırmızı takım
- - Çiporta kazananı : Mavi takım
- - Karalahana Sarma kazananı : Kırmızı takım
- - Çökelekli Hingel kazananı : Mavi takım
- - Ciğer Sarma kazananı : Mavi takım
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (5-2)
Sezonun ilk takım dokunulmazlığını kazanan henüz belli olmadı. Birazdan açıklanacak.
Sezonun ilk takım oyununu Mavi takım kazandı. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.