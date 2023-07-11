Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 11 Temmuz sezonun ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 11 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 Coğrafi bölge yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...