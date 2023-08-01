Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 1 Ağustos Salı Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dolma düellosunu kim aldı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 1 Ağustos haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 1 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Dolma düellosunda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 1 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
1 Ağustos Salı Masterchef Dolmalar günün menüsü:
- Mumbar dolması
- Kaburga dolması
- Lahana dolması
- Şıhıl Mahşi
- Kavun dolması
- Kalamar dolması
- Şalgam dolması
- Pirinçli elma dolması
- Kofik dolması
- Girit kabağı dolması
MASTERCHEF DOLMALAR DÜELLOSUNDA KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 1. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar dolmalardan güzel yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Mumbar dolması kazananı : MAVİ TAKIM - AZİZE
- - Kaburga dolması kazananı : MAVİ TAKIM - AYAZ
- - Lahana dolması kazananı : KIRMIZI TAKIM - TAHSİN
- - Şıhıl Mahşi kazananı : KIRMIZI TAKIM - BATUHAN
- - Kavun dolması kazananı : MAVİ TAKIM - ÇAĞATAY
- - Kalamar dolması kazananı : MAVİ TAKIM - SERGEN
- - Şalgam dolması kazananı : KAZANAN ÇIKMADI (ikisi de çiğ çıktı)
- - Pirinçli elma dolması kazananı : KIRMIZI TAKIM - BARIŞ
- - Kofik dolması kazananı : MAVİ TAKIM - ESRA
- - Girit kabağı dolması kazananı : MAVİ TAKIM - DİLARA
ŞUANDA SKOR : MAVİ TAKIM 6-3 KAZANDI
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Mavi takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununu 6-3 lük skorla kazandı. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.