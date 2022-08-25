Masterchef dış oyunu kim kazandı? 25 Ağustos Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Bugün Masterchef'te dış oyun oynandı. 25 Ağustos Perşembe günü bugün Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 25 Ağustos Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 25 Ağustos Perşembe Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dış oyunu kim kazandı? merak edilen konular arasında geliyor. MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 25 Ağustos 2022 Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 25 AĞUSTOS PERŞEMBE DIŞ OYUN GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Türk Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Türk Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

Enginar (zeytinyağlı Enginar)

Yaprak Sarma (Zeytinyağlı Yaprak Sarma)

Kol Böreği

Hünkarbeğendi

Keşkül

Kavun Şerbeti (oylamaya dahil edilmeyecek)

25 AĞUSTOS MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Türk Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

25 AĞUSTOS MASTERCHEF DIŞ OYUN KAZANANI KİMLERDİR?

25 Ağustos Masterchef Dış Oyun ve Kazananları Şu Şekilde:

Enginar kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (5-2)

Yaprak Sarma kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (6-1)

Kol Böreği kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (4-3)

Hünkarbeğendi kazanan takım : MAVİ TAKIM (5-2)

Keşkül kazanan takım : MAVİ TAKIM (4-3)

TOPLAM SKOR : MAVİ TAKIM (15) - (20) KIRMIZI TAKIM