Masterchef dış oyunu kim kazandı? 22 Aralık Masterchef haftanın 2. takım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi mi Kırmızı mı?

Bugün Masterchef'te haftanın 2. takım dokunulmazlığı oynandı. Yapılan oylama sonucunda bir takım dokunulmaz olacak. Diğer takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Peki, 22 Aralık Masterchef haftanın 2. takım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı yoksa Kırmızı takım mı kazandı?

MASTERCHEF DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dün unlu mamüller yapıldı. Kırmızı takım kazanan taraf olmuştu. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı Dilara kazandı ve en çok oyu Mert aldığı için Mert 1. eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF 22 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NE?

Bugün dış oyunda Antalya'ya gidildi. Antalya yemekleri yapıldı. Günün menüsü şöyleydi:

- Bağ Salatası Çorbası

- Biber Frigya Dolması

- Taratorlu Tekir Tava

- Şiş Köfte ve Piyaz

- Şilofta

MASTERCHEF 22 ARALIK DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Oylamada skor aşağıdaki gibi oldu. Toplamda 45 oy verilecek. Kazanan takım dokunulmaz olmuş olacak.

- Bağ Salatası Çorbası kazanan takım : 8-1 Kırmızı takım kazandı

8-1 Kırmızı takım kazandı - Biber Frigya Dolması kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.

6-3 Mavi takım kazandı. - Taratorlu Tekir Tava kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.

6-3 Mavi takım kazandı. - Şiş Köfte ve Piyaz kazanan takım : 5-4 Mavi takım kazandı.

5-4 Mavi takım kazandı. - Şilofta kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.

GENEL SKOR : 24-21 Mavi takım kazandı

Reklamdan sonra sonuç açıklanacak.

KAZANAN TAKIM : MAVİT TAKIM