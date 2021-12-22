Masterchef dış oyunu kim kazandı? 22 Aralık Masterchef haftanın 2. takım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi mi Kırmızı mı?
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Masterchef heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterchef'te dış oyun heyecanı yaşandı. Dış oyunda Antalya yemekleri yapıldı. Peki, Masterchef dış oyunu kim kazandı? 22 Aralık Masterchef haftanın 2. takım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi mi Kırmızı mı? İşte tüm detaylar...
Bugün Masterchef'te haftanın 2. takım dokunulmazlığı oynandı. Yapılan oylama sonucunda bir takım dokunulmaz olacak. Diğer takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Peki, 22 Aralık Masterchef haftanın 2. takım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı yoksa Kırmızı takım mı kazandı?
Dün unlu mamüller yapıldı. Kırmızı takım kazanan taraf olmuştu. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı Dilara kazandı ve en çok oyu Mert aldığı için Mert 1. eleme adayı olmuştu.
Bugün dış oyunda Antalya'ya gidildi. Antalya yemekleri yapıldı. Günün menüsü şöyleydi:
- - Bağ Salatası Çorbası
- - Biber Frigya Dolması
- - Taratorlu Tekir Tava
- - Şiş Köfte ve Piyaz
- - Şilofta
Oylamada skor aşağıdaki gibi oldu. Toplamda 45 oy verilecek. Kazanan takım dokunulmaz olmuş olacak.
- - Bağ Salatası Çorbası kazanan takım : 8-1 Kırmızı takım kazandı
- - Biber Frigya Dolması kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.
- - Taratorlu Tekir Tava kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.
- - Şiş Köfte ve Piyaz kazanan takım : 5-4 Mavi takım kazandı.
- - Şilofta kazanan takım : 6-3 Mavi takım kazandı.
GENEL SKOR : 24-21 Mavi takım kazandı
Reklamdan sonra sonuç açıklanacak.
KAZANAN TAKIM : MAVİT TAKIM
Birazdan kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.