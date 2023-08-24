Masterchef dış oyunu kim, hangi takım kazandı? 24 Ağustos 2023 Perşembe Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 24 Ağustos haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 24 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Bugünkü düelloda kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? Masterchef bugünkü dış oyunu kim kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

24 Ağustos Perşembe Masterchef günün menüsü:

- Dovga Çorbası

- Göy Qutabı

- Kütüm Balığı Levengisi

- Şah Pilavı

- Karabağ Ketesi

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyunu dış oyun oldu. Dış oyun Azerbaycan'da oynandı. Tabaklar ve kazanan takımlar şöyle:

- Dovga Çorbası kazanan takımı : 6-1 MAVİ TAKIM KAZANDI

- Göy Qutabı kazanan takımı : 5-2 MAVİ TAKIM KAZANDI

- Kütüm Balığı Levengisi kazanan takımı : 5-2 MAVİ TAKIM KAZANDI

- Şah Pilavı kazanan takımı : 4-3 MAVİ TAKIM KAZANDI

- Karabağ Ketesi kazanan takımı : 7-0 KIRMIZI TAKIM KAZANDI

GENEL SKOR: MAVİ TAKIM 20 - 15 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.