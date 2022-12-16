TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Peki, MasterChef dış oyunu hangi takım kazandı? 15 Aralık MasterChef dış oyunu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki,MasterChef dış oyunu hangi takım kazandı? 15 Aralık MasterChef dış oyunu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?



MasterChef yarışmasının yeni bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. MasterChef bugünkü dış oyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekildi.

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dış oyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.