Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dış oyun nerede çekilecek merak edildi. Peki, Masterchef Dış Oyun nerede çekiliyor? 13 Ekim Masterchef bugünkü bölüm nerede, hangi ilde çekildi? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef Dış Oyun nerede çekiliyor? 13 Ekim Masterchef bugünkü bölüm nerede, hangi ilde çekildi?

MASTERCHEF NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Masterchef haftanın her günü TV8'de saat 20:00 'da başlıyor.

MASTERCHEF STÜDYOLARI NEREDE?

İstanbul'da bulunan TV8 stüdyolarında Masterchef çekimleri yapılmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul Sarıyer'de bulunmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Kemerburgaz Mevkii civarlarında yer almaktadır.

MASTERCHEF BUGÜNKÜ DIŞ OYUN NEREDE ÇEKİLECEK? (13 EKİM 2022)

Masterchef bugünkü dış oyun Ankara'da çekiliyor. Sunucular ve yarışmacılar Ankara Etimesgut'a gidecek.