Masterchef dış oyun ne zaman, bugün yok mu, neden yok? 29 Eylül Perşembe Masterchef dış oyunu bu akşam değil mi, dış oyun ne zaman?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Normalde perşembe günleri dış oyun oynanıyordu. Fakat bugünkü fragmanda dış oyun değil Masterclass görüntüleri verildi. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef dış oyun bugün yok mu, neden yok? 29 Eylül Perşembe Masterchef dış oyunu bu akşam değil mi, dış oyun ne zaman? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef'te bugün dış oyun neden yok? Masterchef 2022 dış oyun hangi günler oynanıyor? merak edilen konular arasında geliyor. Peki, 29 Eylül Perşembe bugün Masterchef dış oyunu neden yok? Darülaceze dış oyunu ne zaman?

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Masterchef haftanın her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

MASTERCHEF BUGÜN DIŞ OYUN YOK MU, NEDEN YOK?

Masterchef'te normalde her Perşembe günleri dış oyun oynanıyordu. Fakat bugünkü yeni bölüm fragmanında yarışmacıların Masterclass eğitimi alacağı öğrenildi. Bunun ardından dış oyun ne zaman oynanacak merak edilmişti.

Konu hakkında henüz resmi bir duyuru yok. Fakat bildiğiniz gibi yedeklerden yeni bir yarışmacı gelmeyecek. Haliyle Cumartesi günü yedek kadro ile yarışma olmayacak. Bundan dolayı dış oyun bölümünün ise ya Cuma ya da Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor. Normalde Masterclass Cuma günleri idi dış oyun Perşembe idi. İki programın günlerinin yer değiştirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

MASTERCHEF DIŞ OYUN NE ZAMAN?

Dış oyun normalde Perşembe günü yayınlanıyordu. Fakat bu haftadan itibaren Cuma veya Cumartesi günleri yayınlanması bekleniyor.

29 EYLÜL TV8 YAYIN AKIŞI