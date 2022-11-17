Masterchef Dilara kimdir, hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef eski yarışmacı Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmacıların tabaklarını eski yarışmacılar tadacak. Tadım yapacak isimlerden birisi de Masterchef Dilara Başaran oldu. Peki, Masterchef Dilara Başaran kimdir? Masterchef eski yarışmacı Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Dilara Başaran mesleği ne? Dilara Başaran şimdi ne yapıyor, nerede çalışıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara Başaran 25 yaşındadır. 3 Ağustos 2021 Salı günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 3. yarışmacı olmuştur.

Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bugün ise yaptığı tabak çok beğenildi ve 1. oldu. Haliyle ana kadroya katılmaya hak kazandı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Dilara Başaran'ın İnstagram'da 145 bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef 2021 yarışmacısı Dilara Başaran 17 Kasım 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olan isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF DİLARA HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Dilara 2021 yılında yarışmıştır. Dilara Başaran, Masterchef 2021'de yarışmayı 5. ci tamamlamıştır.