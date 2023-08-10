Masterchef 2023 ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Dilara Başaran kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? Dilara Başaran ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Dilara Başaran geliyor. Peki, Masterchef Dilara kimdir, hangi sezon yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef 2023 Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Masterchef Dilara Başaran, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan yarışmacı, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir. Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Masterchef Dilara Başaran Masterchef 2023 All Star ana kadrosunda yer alan isimlerden birisidir.

Masterchef 2023 All Star'da yarışan Dilara Başaran "dilarabasarann" kullanıcı adıyla İnstagram'da paylaşımlar yapmaktadır. Dilara Başaran'ın toplamda 203 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF DİLARA HANGİ SEZON YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef'te Dilara Başaran 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 5. olarak tamamlamıştı.