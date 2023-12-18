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MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok?

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Masterchef kim elendi? Pazar günü eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Metin Dilara yok? Masterchef kim elendi?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü eleme oyunu oynandı ve kim elendi merak edildi. Peki, MasterChef Dilara elendi mi? Masterchef kim elendi?2023 Pazar kim elendi? İşte, detaylar…

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmacılar ilk etapta bıldırcın ve börülce kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. İlk oyununun sonunda Barbaros ilk turu 1. olarak bitirirken en düşük puanı alan Dilara oldu. Yarışmacılar 2. turda Danilo Şef'in Canele ismindeki tatlısı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Barbaros 35, Batuhan 37,5, Esra 36, Dilara ise 31,5 puan alarak finale günler kala MasterChef All Star hayallerine veda etti.

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF Dilara KİMDİR?

1997 doğumlu olan Dilara Başaran, aslen Tekirdağlı ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitiren Dilara, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı.

Osman Demir
Osman Demir
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