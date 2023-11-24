Masterchef Dilara elendi mi, neden yok ve diskalifiye mi oldu sorularına yanıt aranıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Masterchef Dilara elendi mi, diskalifiye mi oldu ve Masterchef Dilara neden yok, gitti mi merak ediliyor. MasterChef yarışmacılarından Dilara, yemeğine tuz atıldığını ileri sürerek rakiplerine tepki gösterdi. Peki, Masterchef Dilara elendi mi, diskalifiye mi oldu? Masterchef Dilara neden yok, gitti mi?

Masterchef Dilara elendi mi, diskalifiye mi oldu ve Masterchef Dilara neden yok, gitti mi soruları gündeme geliyor. Dilara'nın tavırları ve yarışmacıları suçlaması kısa sürede sosyal medyada gündem olunca izleyicilerden de tepki gecikmedi. Masterchef Dilara elendi mi, diskalifiye mi oldu? Masterchef Dilara neden yok, gitti mi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DİLARA ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

MasterChef yarışmacılarından Dilara, yemeğine tuz atıldığını ileri sürerek rakiplerine tepki gösterdi. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle tuzu kendisinin attığı ortaya çıkan Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı'nın yarışmacının ekipten gönderilmesi için talimat verdiği ileri sürüldü.

MASTERCHEF DİLARA NEDEN YOK, GİTTİ Mİ?

Önceki akşam oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar sık sık tezgah değiştirerek yemek yapmaya çalıştı. Dilara ise yemeğine çok tuz atıldığını ileri sürerek diğer yarışmacıları hedef aldı. Tartışmada araya giren şefler, sıra sıra tezgaha kimin geçtiğini öğrenerek tuzu kimin attığını tespit etti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekip ise yemeğe Dilara dışında kimsenin tuz atmadığı ortaya çıktı.

Dilara'nın tavırları ve yarışmacıları suçlaması kısa sürede sosyal medyada gündem olunca izleyicilerden de tepki gecikmedi. Magazingil isimli Instagram hesabında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı, MasterChef'te Dilara'nın tavırlarından rahatsız oldu. Ilıcalı'nın ekibiyle görüşerek takım arkadaşlarına tuzlu yemek yaparak ihanet eden Dilara'nın yarışmada yer almaması gerektiğini söyledi. Ortaya atılan iddia ile ilgili yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.