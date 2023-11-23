MasterChef'te oynanan değişimli istasyon yarışmasında raviloliye atılan tuz, gündem oldu. Dilara'nın yapılan yemeğin çok tuzlu olduğunuve bu yüzden tabağının beğenilmediğini söyleyerek gelişen süreçte iddialar ortalığı kaşıtırdı. Peki, MasterChef

Masterchef Dilara, takım oyununda kendi tabağının kendisi dışında nedenlerde kötü olduğunu ve çok tuz atıldığını iddia etti. Ancak tuz atan kim henüz tespit edilmedi. Dilara ile ilgili iddialar ise sosyal medyada gündem oldu. Peki, MasterChef Dilara diskalifiye mi olacak? Dilara MasterChef'ten kovuldu mu? İşte detaylar…

MASTERCHEF BU HAFTAMAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Esra, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım : Tahsin, Tolga, Sergen, Eren, Kıvanç

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden son isim Ayaz oldu.

Ayaz şu sözleri söyledi: Sosumu bilerek değil fark etmeden attım. Bugün benim için kötü bir gün. Tarihe yazdım. Hayat devam ediyor. Yaşım daha 24. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Nasibimiz buraya kadar. Benim hayalim şampiyonluktu. Günüm değildi ve kaybettim.

MASTERCHEF DİLARA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

MasterChef Dilara'nın iddiaları ile yaşananlar gündem olurken tuzun kim tarafından atıldığı henüz tespit edilmedi. Sosyal medyada Dilara'ın niyetli olduğunu ifade eden yorumlar gelirken Dilara diskalifiye dilmeli şeklinde paylaşımlar yapıldı.

İddiaya göre; yarışmayı sonradan izleyen Acun Ilıcalı, tüm takımın yaptığı yemeğin tadını bilerek bozan Dilara'nın ihanet ettiğini ve böyle bir ismin yarışmasında yer almamasını istediğini yapım ekibine ilettiği öğrenildi.