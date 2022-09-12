Masterchef Dilan neden yok, elendi mi, nerede? Masterchef Dilan neden elendi? Masterchef Dilan Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 11 Eylül Pazar gecesi eleme yaşandı. Dilan, Melih ve Vural arasından elenen isim Dilan oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Dilan elendi mi, neden elendi? Masterchef Dilan neden yok, elendi mi? Masterchef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Dilan Karataş kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Dilan'ın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Dilan elendi mi, neden elendi? Masterchef Dilan Karataş neden yok, elendi mi? Masterchef Dilan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF DİLAN ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te haftanın 3. eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Dilan Karataş oldu. Dilan bundan böyle programda yer almayacak. Ek olarak Dilan'ın yerine yedeklerden Atike yarışmaya dahil olmuştur.

MASTERCHEF DİLAN KİMDİR?

Dilan Karataş aslen Malatyalı ve 20 yaşındadır. Üniversite öğrencisi olan Dilan Karataş aynı zamanda çalışıyor. Bugün Masterchef'te 5 Temmuz Salı günü 1. turda yarışıyor. Dilan Karataş bugün jürilere tatlı patates püreli bonfile yapacak. Yarışmacı jürilerden 3 evet aldı ve bir üst tura yükseldi.

Masterchef Dilan Karataş en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya girmeye hak kazanmıştır. Dünkü yarışta ise (11 Eylül Pazar) Dilan yarışmaya veda eden isim oldu.