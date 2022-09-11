Masterchef programının sevilen yarışmacısı Dilan neden ağladı merak ediliyor. Bu hafta eleme potasına giren Masterchef Dilan neden ağlıyor, ne oldu soruları araştırılıyor. Masterchef Dilan elendi mi ve Masterchef Dilan neden ağladı, ne oldu soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef Dilan neden ağladı, ne oldu? Masterchef Dilan elendi mi?

Masterchef yarışması heyecan içinde devam ediyor. Masterchef Dilan elendi mi ve Masterchef Dilan neden ağladı, ne oldu merak ediliyor. Masterchef Dilan neden ağladı, ne oldu? Masterchef Dilan elendi mi? soruları gündeme geliyor. Masterchef Dilan neden ağladı, ne oldu? Masterchef Dilan elendi mi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF DİLAN NEDEN AĞLADI?

Masterchef yarışmacısı Dilan bu akşam eleme adaylarından biri oldu. Eleme gecesi Dilan, Melih ve Vural kıyasıya mücadele verdi. Danilo Şef'in nefis tarifi olan 'Palamutto' yemeğini yaptılar. Süre bitince Masterchef Dilan ağlama krizine girdi. Yarışma arkadaşları Vural ve Melih, Dilan'ı teselli etti.

MASTERCHEF DİLAN ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu akşam eleme gecesi bölümü vardı. MasterchefDilan elendi mi sorusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef yarışmasında bu hafta elenen isim Dilan oldu.