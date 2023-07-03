Masterchef Dilan kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Dilan Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Dilan Karataş oldu. Peki, Masterchef Dilan Karataş kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Dilan Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Dilan Karataş oldu. Peki, Masterchef Dilan Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Dilan Karataş hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Dilan Karataş All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Dilan Karataş ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF DİLAN KİMDİR?

Dilan Karataş aslen Malatyalı ve 21 yaşındadır. Üniversite öğrencisi olan Dilan Karataş aynı zamanda çalışıyor. Daha önceden Masterchef 2022 şampiyonu Metin Yavuz'dan ders aldığını söyleyen Dilan Karataş bu sene Masterchef 2023'te ana kadroya girmek için yarışacak.

Dilan Karataş Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Dilan Karataş'ın İnstagram'da 37 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "dilankarataass" şeklindedir.

MASTERCHEF DİLAN HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Dilan Karataş 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.