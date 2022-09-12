Masterchef Dilan elendi mi? Masterchef Dilan kimdir? Masterchef kim elendi?

Masterchef programının sevilen yarışmacısı Dilan, bu hafta eleme potasına girdi. Masterchef Dilan elendi mi ve Masterchef kim elendi, belli oldu mu merak ediliyor. Masterchef Dilan elendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Masterchef Dilan elendi mi? Masterchef kim elendi? Masterchef Dilan kimdir?