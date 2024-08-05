MasterChef Deniz kimdir? MasterChef Deniz Erkal kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Deniz Erkal kimdir?

MASTERCHEF DENİZ ERKAL KİMDİR?

Nereli : İstanbul

Yarışmaya, ilk turda deniz mahsullü bal kabaklı risotto yaparak katılan ve ikinci turda en iyi minestrone çorbasını hazırlayarak rakiplerini geride bırakan Deniz, ana kadro seçmelerinde de başarılı olarak ana kadroya giren beşinci yarışmacı olmuştur.

Masterchef Deniz, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Deniz, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro :

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat