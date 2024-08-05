MasterChef Deniz kimdir? MasterChef Deniz Erkal kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?
Masterchef'te heyecan iyice arttı. Son yarışmacı da belli oldu ve ana kadronun 20 yarışmacısı da belirlendi. Artık yarışacak bütün ana kadro ortaya çıktı. Peki, MasterChef Deniz Erkal kimdir? MasterChef Deniz Erkal kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?
Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Deniz Erkal kimdir?
MASTERCHEF DENİZ ERKAL KİMDİR?
Nereli : İstanbul
Yarışmaya, ilk turda deniz mahsullü bal kabaklı risotto yaparak katılan ve ikinci turda en iyi minestrone çorbasını hazırlayarak rakiplerini geride bırakan Deniz, ana kadro seçmelerinde de başarılı olarak ana kadroya giren beşinci yarışmacı olmuştur.
Masterchef Deniz, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Deniz, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.MASTERCHEF ANA KADRO
MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.
Ana Kadro :
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep
15. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
19.Kerem
20.Nevzat