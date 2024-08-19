Masterchef'te elenen isim jüri tarafından açıklandı. Dün akşam eleme gecesinde heyecanlı anlar yaşandı. Masterchef Deniz elendi mi, Deniz neden yok?

MASTERCHEF DENİZ ELENDİ Mİ?

En iyi tabağı çıkran 3 yarışmacı seçildi ve yarışmada kalmaya devam etmeye hak kazandı. Bu isimler Emre, Zeynep ve Kaan oldu. Kalan 4 yarışmacı Kerem, Ümmühan, Ezgi ve Deniz ikinci etapta yeniden yarıştı.

İkinci etapta ise şef tabağı yapmaları istendi. İstenen tabağa en yakın yapan 3 kişi yarışmada kalmaya devam ederken en kötü tabağı yapan Deniz Masterchef'e veda etti.

MASTERCHEF DENİZ KİMDİR?

Deniz Yılmaz, MasterChef Türkiye 2024 sezonunda ana kadroya seçilen ve dikkat çeken yarışmacılardan biridir. İstanbul'dan yarışmaya katılan Deniz, profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır. Uzun yıllar gastronomi dünyasında farklı alanlarda çalışarak çeşitli mutfaklarda tecrübe kazanan Deniz, aynı zamanda denizcilik alanında da yetenekli olduğu bilinmektedir.