Masterchef birincisi kim oldu? Sorusu, Masterchef izleyicileri tarafından en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. İzleyicilerin merak ettiği 38. Bölüm 12 Ağustos Masterchef birincisi kim oldu? Sorusu çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef'de birinci kim oldu? 12 Ağustos tarihinde 11. önlük kimin? 12 Ağustos Masterchef birincisi kim? Masterchef 11. Önlük kimin oldu?

Masterchef birincisi kim? oldu sorusu, Masterchef izleyenleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Masterchef 11. Önlük kimin? Sorusu da birçok kişi tarafından sorulmakta. 12 Ağustos tarihinde yapılan elemeler sonucunda seçilen 11. Önlük kimin? 38. Bölüm 12 Ağustos Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef'de birinci kim oldu? 12 Ağustos tarihinde 11. önlük kimin? 12 Ağustos Masterchef birincisi kim? Masterchef 11. Önlük kimin oldu?Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

12 AĞUSTOS MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Türkiye'nin en sevilen yemek programı olarak bilinen Masterchef 38. Bölümüyle TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluştu. 12 Ağustos tarihinde yayınlanan bölümde birinci kim oldu? Sorusu çok merak ediliyor. 38. Bölüm 12 Ağustos Masterchef birincisi Burak oldu ve 11. önlüğü kazanmayı başardı. 38. Bölüm 12 Ağustos Masterchef 11. Önlüğün sahibi Burak oldu.