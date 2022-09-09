Masterchef Danilo Tava nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir? Danilo Tava diğer ismi ne? Balcan Tava tarifi nedir? Gerekli malzemeler neler?

Masterchef 8 Eylül dokunulmazlık oyununda Danilo Tava gündem oldu. Malatya Yeşilyurt'ta Yeşilyurt Tava yemeğinin ismi artık "Danilo Tava" olarak isimlendiriliyor. Peki Masterchef Danilo Tava nasıl yapılır? Danilo Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Danilo Tava yemek tarifi! Danilo Tava nasıl yapılır? Danilo Tava yemeği hangi yöremize aittir? Danilo Tava yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Danilo Tava tarifi oldu. Peki en güzel Danilo Tava yemek tarifi nasıldır? Danilo Tava yemeği nasıl yapılır? Danilo Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Danilo Tava nasıl yapılır? Danilo Tava için gerekenler neler? Danilo Tava yemeği hangi ile ait?

BALCAN TAVA (DANİLO TAVA) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Yarım kilo kuzu sırt eti

150 gram kuyruk yağı

1 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

3 adet patlıcan

4 tane domates

4 tane yeşil biber

2 adet kapya biber

BALCAN TAVA (DANİLO TAVA) NASIL YAPILIR? DANİLO TAVA TARİFİ!

Malatya Yeşilyurt Tava veya Balcan tava olarak bilinen yemeğin adı artık Yeşilyurt'ta "Danilo Tava" olarak geçmektedir.

Danilo Tava için İlk olarak yarım kilo kuzu sırt eti, 150 gram kadar kuyruk yağı, 3 adet patlıcan, 4 tane kabukları soyulmuş domates, 4 tane yeşil biber, 2 adet kapya biber ve 1 baş sarımsağı iri iri doğruyoruz. Ardından ısıya dayanıklı bir kaba etleri koyup üzerine kuyruk yağı, yeşil biber, patlıcan, sarımsak ve kapya biberleri koyuyoruz. Sonrasında 1'er tatlı kaşığı pul biber ve tuz katıyoruz. En üst tarafa domatesleri koyuyoruz ve sonra 40 dakika kadar fırınlıyoruz. Ardından yemeğimiz hazır. Yeşilyurt usulü kuzu etli patlıcan tavayı servis ediyoruz. Afiyet olsun...

BALCAN TAVA (DANİLO TAVA) NEDİR, HANGİ BÖLGEYE AİT?

"Balcan tava" olarak bilinen yemeğin adı artık Yeşilyurt'ta "Danilo Tava" olarak geçmektedir. Yemeğin diğer isimleri, "Malatya Yeşilyurt Tava", "Balcan Tava", "Patlıcan Tava" vb. olarak da geçiyor.