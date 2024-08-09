MasterChef Dalyan köfte tarifi! En güzel Dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte tarifi nasıl yapılır? Dalyan köfte için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Dalyan köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Dalyan köfte tarifi nasıl yapılır? Dalyan köfte nedir? Dalyan köfte nasıl yapılır, Dalyan köfte yapılırken nelere dikkat edilir

DALYAN KÖFTE MALZEMELERİ

5 adet yumurta, 2 adet havuç, 1 su bardağı bezelye, tuz, köfte baharı, yarım demet dereotu, 2 çorba kaşığı tereyağı, karabiber, 1 kilogram kıyma, 4-5 dilim ekmek içi, 1 adet soğan

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle avuçların kabuklarını kazıyarak yıkayın.

Tereyağıyla beraber bezelyeleri yumuşayana kadar pişirin.

4 yumurtayı katı şekilde haşlayın. Soğanı bir kaba rendeleyin.

Ayrı bir yerde ekmek içlerini ıslatın. Yumuşadığında sudan çıkarıp, avucunuzun içinde sıkın.

köfte baharı, barabiber, ve tuz ekleyip, bir yumurta ve soğan ile karıştırın.

Kıymayı ilave edin ve malzemeler bütünleşene dek yoğurmaya devam edin.

Harca elinizle bastırarak dikdörtgen bir şekil alana dek düzleştirin.

Ortasına haşlanmış ve küp küp doğranmış havuç, bezelye ve katı yumurtaları her yere eşit oranda gelecek şekilde dizin. Üzerine kıyılmış dereotu serpiştirin.

Eti kapatarak rulo yapın. Kenarlarını bastırarak açılmasını önleyin.

Ruloyu, alüminyum folyoya sarın. Tepsiye koyup, fırında en az 1 saat pişirin. Bu sürenin sonunda folyoyu açarak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişince fırından çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.