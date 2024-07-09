MasterChef Ciğer Tava tarifi! En güzel Ciğer Tava tarifi! Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır? Ciğer Tava için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ciğer Tava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır? Ciğer Tava nedir? Ciğer Tava nasıl yapılır, Ciğer Tava yapılırken nelere dikkat edilir?

Ciğer Tava İÇİN GEREKLİ MALZEMELER





Malzemeler :

• Yarım kilo dana ciğer

• Sıvı yağ ( Kızartmak İçin )

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 su bardağı un

Ciğer Tava YAPILIŞI

Sinirlerinden arındırılmış ciğerler ince ince yaprak şeklinde doğranır. Dilenirse jülyen olarak da doğranabilir. Kesilen yaprak ciğerler süzgeç içinde bol suda durulanır ve iyice tamamen süzülür. İyice süzülen ciğerlere biraz tuz atılır ve harmanlanır. Bu arada bol yağ tavaya alınır ve altı açılır. Büyük ocak gözüne konulur ve altı kısılır yakmadan yağ iyice kızdırılır. Ciğerler bol un içerisine atılır tel tel unlanıp silkelenip bir tabağa alınır. Ciğerlerden 1 porsiyon alınır ve iyice kızan yağa atılır. Ve servis çatalı ile hızlı hızlı birbirinden ayırıp alt üst edilir. 1 dk içinde hazır hemen servis tabağına alınır. Afiyet olsun!