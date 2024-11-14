MasterChef ciğer kavurma tarifi! En güzel ciğer kavurma tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma için malzemeler!

Sakatat tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif ciğer kavurma aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma nedir? Ciğer kavurma nasıl yapılır, ciğer kavurma yapılırken nelere dikkat edilir?

CİĞER KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 koyun akciğeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kase sarımsaklı yoğurt

Pul biber, tuz

1 fincan su

Akciğerler tavla zarı büyüklüğünde doğranır. (İri gözenekli şahin gözü tabir edilen süzgeç takılarak et makinesinden de çekilerek de hazırlanabilir.) Sıvı yağ içerisinde akciğerler tahta kaşıkla karıştırılarak kavrulur. Bir fincan sıcak su konulur. Kapağı kapatılarak kısık ateşte yumuşamaya bırakılır. Tuzu atılır. Kıvama geldikten sonra servis tabağına alınır. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Pul biberle süslenerek servis yapılır.

Kaynak: Amasya Valiliği, Amasya Mutfağı Kitabı