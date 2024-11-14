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MasterChef ciğer kavurma tarifi! En güzel ciğer kavurma tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma için malzemeler!

MasterChef ciğer kavurma tarifi! En güzel ciğer kavurma tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma için malzemeler!
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Ciğer kavurma tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel ciğer kavurma hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında ciğer kavurma hazırladı. Peki, ciğer kavurma tarifi nedir? Ciğer kavurma nasıl yapılır? Ciğer kavurma nedir?

Sakatat tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif ciğer kavurma aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma nedir? Ciğer kavurma nasıl yapılır, ciğer kavurma yapılırken nelere dikkat edilir?

CİĞER KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 koyun akciğeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kase sarımsaklı yoğurt

Pul biber, tuz

1 fincan su

CİĞER KAVURMA TARİFİ

Akciğerler tavla zarı büyüklüğünde doğranır. (İri gözenekli şahin gözü tabir edilen süzgeç takılarak et makinesinden de çekilerek de hazırlanabilir.) Sıvı yağ içerisinde akciğerler tahta kaşıkla karıştırılarak kavrulur. Bir fincan sıcak su konulur. Kapağı kapatılarak kısık ateşte yumuşamaya bırakılır. Tuzu atılır. Kıvama geldikten sonra servis tabağına alınır. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Pul biberle süslenerek servis yapılır.

Kaynak: Amasya Valiliği, Amasya Mutfağı Kitabı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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