Masterchef Çiğ Köfteyi en iyi kim yaptı, kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 3 Ekim Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler çiğ köfte yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi çiğ köfte yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 3 Ekim Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...