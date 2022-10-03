Masterchef Çiğ Köfteyi en iyi kim yaptı, kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 3 Ekim Pazartesi Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu?
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Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler çiğ köfte yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi çiğ köfte yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi 2 tabak düello için seçildi. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 3 Ekim Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye'de 3 Ekim Pazartesi bugün ana kadroya seçilen 18 kişi bugün 1. mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmada en iyi 6 kişi seçilecek ve 2 kişi final turuna kalacak. Peki, Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 3 Ekim Masterchef 2022 kim kazandı, kaptan kim oldu? Masterchef 5. haftanın kaptanı kim olacak?
3 EKİM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?
Kaptanlık seçme oyununda jüriler çiğ köfte yapılmasını istedi. En iyi çiğ köfte yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.
3 EKİM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
3 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, çiğ köfte yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.
Seçilen en iyi 6 tabak:
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6 tabak arasından en iyi 2 kişi :
- Düelloya çıkan 1. kişi : -
- Düelloya çıkan 2. kişi : -
Mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkacak isimler birazdan açıklanacak.
MAVİ TAKIM KAPTANI : -
Mavi takım kaptanı bugünkü bölümün sonunda belli olacak.