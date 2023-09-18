Masterchef çiğ köfte oyununu kim kazandı sorusu, bugün MasterCHef izleyenlerin en çok merak ettiği konu oldu. Peki, MasterChef çiğ köfte oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.

Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.

MASTERCHEF 18 Eylül MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu sona erdi.

MasterChef Mavi Takımkaptanı Ayaz oldu.

MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün kaptanlık oyunu ( Çiğ köfte )sona erdi. Oyunu Aya kazandı.