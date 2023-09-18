MasterChef çiğ köfte oyununu kim kazandı?
18 Eylül Pazartesi günü MasterChef, özel bölümü ile ekrana geliyor. Yarışmacılar çiğ köfte yaparak kaptanlık kazanmaya çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada MasterChef çiğ köfte oyununu kim kazandı merak edildi.
Masterchef çiğ köfte oyununu kim kazandı sorusu, bugün MasterCHef izleyenlerin en çok merak ettiği konu oldu. Peki, MasterChef çiğ köfte oyununu kim kazandı? İşte detaylar…
MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.
Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.
Bugün kaptanlık oyunu sona erdi.
MasterChef Mavi Takımkaptanı Ayaz oldu.
Bugün kaptanlık oyunu ( Çiğ köfte )sona erdi. Oyunu Aya kazandı.