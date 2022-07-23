Masterchef churros kim kazandı? Churros nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasında bugün yayınlanan bölümde churros düellosu yapıldı. Masterchef churros kim kazandı merak ediliyor. Masterchef churros kim kazandı ve churros nasıl yapılır araştırılıyor. Masterchef churros kim kazandı? churrosnasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF CHURROS KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında bugün churros düellosu yapıldı. Diğer yarışmacılardan daha iyi churros yapan bir yarışmacı üst tura çıkma hakkı kazanıyor. Masterchef'de churros düellosunu kazananı birazdan belli olacak.

CHURROS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru İçin (Yumurtasız)

1su bardağı su

1su bardağı un

2yemek kaşığı tereyağı(30 gram)

1/2-4çay kaşığı tuz

Hamuru İçin (Yumurtalı)

1su bardağı su

1su bardağı un

2yemek kaşığı tereyağı(30 gram)

2adetyumurta

Kızartmak için:

1,5su bardağı ayçiçek yağı

Kaplaması İçin:

1/2su bardağı toz şeker

1tatlı kaşığı tarçın

Çikolatalı Sosu İçin:

130grambitter çikolata(2 kare paket)

200ml.süt kreması(1 küçük kutu)

CHURROS TARİFİ NASIL YAPILIR?

Hamur için derin bir tencereye su, tereyağı ve tuzu koyup kaynatın. Kaynayan karışıma unu ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar kısık ateşte pişirin. Pişen hamuru bir kapta ılınana kadar dinlendirin ve sıkma torbasına alın.

Yumurtalı hamur içinse hamur soğuduktan sonra yumurtaları azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın ve karışımı sıkma torbasına alın.

Derin bir tencerede yağı ısıtın. Sıcak yağa karışımı sıkma torbası ve bir bıçak yardımı ile dilediğiniz uzunlukta kesin. Dışları açık kahverengi bir renk alana kadar pişirin.

Pişen hamurları bir peçete üzerine çıkartın. Şeker ve tarçını karıştırın ve sıcak hamurları karışıma bulayın.

Sos için çikolataları ufak ufak kırın ya da doğrayın. Kremayı kaynatıp çikolataların üzerine dökün ve karıştırın.

Hazır olan churro'ları sosla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.