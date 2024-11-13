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MasterChef chiles en nogada tarifi! En güzel chiles en nogada tarifi! Chiles en nogada tarifi nasıl yapılır? Chiles en nogada için malzemeler!

MasterChef chiles en nogada tarifi! En güzel chiles en nogada tarifi! Chiles en nogada tarifi nasıl yapılır? Chiles en nogada için malzemeler!
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Chiles en nogada tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel chiles en nogada hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında chiles en nogada hazırladı. Peki, chiles en nogada tarifi nedir? Chiles en nogada nasıl yapılır? Chiles en nogada nedir?

Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif chiles en nogada aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, chiles en nogada tarifi nasıl yapılır? Chiles en nogada nedir? Chiles en nogada nasıl yapılır, chiles en nogada yapılırken nelere dikkat edilir?

CHİLES EN NOGADA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

12 biber

300 gr kıyılmış dana eti

300 gr kıyılmış domuz eti

tuz ve karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

½ soğan ince doğranmış

120 gr soyulmuş ve doğranmış badem

120 gr çam fıstığı

100 gr kuru üzüm

350 gr taze soyulmuş ceviz

1 bardak süt

1 bardak krema

2 olgun nar çekirdeği

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz


CHİLES EN NOGADA TARİFİ

Biberleri ızgarada kızartın; 30 dakika boyunca temiz bir kurulama bezine sarın, ardından soyun ve bir taraftan dikey bir kesi yapın. Sapları sağlam bırakarak filamentleri ve tohumları çıkarın. Domuz etini dana etiyle karıştırın ve tuz ve karabiberle tatlandırın.

Yağı bir tavada ısıtın ve içindeki soğanı kızartın; bademleri, çam fıstıklarını ve kuru üzümleri ekleyin; etler pişene kadar sürekli karıştırın.

Karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Biberleri bu karışımla doldurup kürdanla kapatın ve bir tabağa dizin.

Cevizleri öğütün, sürekli karıştırarak yavaş yavaş sütü ekleyin; daha sonra kremayı ekleyip iyice karıştırın.

Biberleri bu fındık sosuyla kaplayın; nar taneleri ve kıyılmış maydanozla süsleyin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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