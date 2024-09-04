MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler!

Özel tarif yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Chicken Kiev aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev nedir? Chicken Kiev nasıl yapılır, Chicken Kiev yapılırken nelere dikkat edilir

CHİCKEN KİEV MALZEMELERİ

Tavuk göğsü (yaklaşık 900 g) - 2

• Tereyağı 240 gr

• Maydanoz 1 dal

• Yumurta 2

• Sarımsak karanfil 1

• Tatmak için rendelenmiş limon kabuğu rendesi

• Tatmak için ekmek kırıntıları

• Tadına göre tohum yağı

• Tatmak için tuz

• Tatmak için karabiber

Maydanozu ve sarımsağı ince ince kıyın.

Yumuşak tereyağını, tuzu, karabiberi ve limon kabuğu rendesini ekleyin.

Sıkma torbalarına aktarın.

Her bir tavuk göğsünü bir cep oluşturacak şekilde delin ve tereyağı karışımıyla doldurun. Dondurucuda yaklaşık 15 dakika kadar sıkıştırmaya bırakın; bu, dolgunun katılaşması ve ekmeğin daha kolay hale gelmesi için yeterli zamandır.

Daha sonra una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

160-170° kızgın yağda 10 dakika kadar kızartıp fazla yağını süzüp servis yapın.