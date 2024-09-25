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MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler!

MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel chicken katsu hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında chicken katsu hazırladı. Peki, chicken katsu tarifi nedir? Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu nedir?

Tavuk yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif chicken katsu aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu nedir? Chicken katsu nasıl yapılır, chicken katsu yapılırken nelere dikkat edilir?

CHİCKEN KATSU MALZEMELERİ

· Tavuk : Dört derisiz ve kemiksiz tavuk göğsü yarısına ihtiyacınız olacak.

· Baharatlar : Bu tavuk katsu tarifi sadece tuz ve karabiberle baharatlandırılır.

· Un : Çok amaçlı un, nemin hapsedilmesine yardımcı olur, lezzet katar ve kızarmayı teşvik eder.

· Yumurta : Yumurta nem katar ve Panko'ya yapışacak bir şey verir.

· Panko : Panko ekmek kırıntıları, katsunun imza çıtırlığından sorumludur.

· Yağ : Kanola veya bitkisel yağ gibi yüksek dumanlanma noktasına sahip nötr bir yağ tercih edin.

CHİCKEN KATSU NASIL YAPILIR?

Ev yapımı tavuk katsu yaparken sizi neler beklediğine dair kısa bir özet:

1. Tavuğu baharatlayın, sonra una bulayın.

2. Her göğsü yumurtaya bulayın, sonra Panko'ya bastırın.

3. Tavuk katsu'yu kızarana kadar kızartın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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