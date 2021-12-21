Masterchef challenge kaptan düellosunu kim kazandı? 20 Aralık Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Burcu mu?

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Safanur olurken, kırmızı takım kaptanı Mert oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 20 Aralık Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Safanur mu Mert mi? İşte tüm bilgiler...

20-21 ARALIK BU HAFTANIN MAVİ KAPTANI KİM OLDU?

Mavi kaptan Dilara oldu. Dilara kırmızı kaptan için Burcu'yu seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Dilara oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Burcu oldu.

Mavi takım yarışmacıları:

Dilara

Tahsin

Mert

Eren

Kırmızı takım yarışmacıları:

Burcu

Sergen

Hasan

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Düelloyu 8-7 'lik skorla Dilara kazandı. Buna göre Dilara'nın takımı avantajın sahibi oldu.

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