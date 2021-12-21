Masterchef challenge kaptan düellosunu kim kazandı? 20 Aralık Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Burcu mu?
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Masterchef'de dün 20 Aralık Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Dilara ve kırmızı takımdan Burcu tadım yarışması ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 21 Aralık Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Burcu mu? Tüm detaylar haberimizde...
Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Safanur olurken, kırmızı takım kaptanı Mert oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 20 Aralık Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Safanur mu Mert mi? İşte tüm bilgiler...
Mavi kaptan Dilara oldu. Dilara kırmızı kaptan için Burcu'yu seçti.
Bu haftanın mavi takım kaptanı Dilara oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Burcu oldu.
Mavi takım yarışmacıları:
- Dilara
- Tahsin
- Mert
- Eren
Kırmızı takım yarışmacıları:
- Burcu
- Sergen
- Hasan
Düelloyu 8-7 'lik skorla Dilara kazandı. Buna göre Dilara'nın takımı avantajın sahibi oldu.
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