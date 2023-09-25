Masterchef 'e eski şampiyonlar geri döndü. MasterChef'in ilk kadın şampiyonu Cemre'nin de aralarında bulunduğu şampiyonlar kadrosu televizyon izleyicilerinin gündemini oluşturdu. Peki, MasterChef Cemre hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

Masterchef All Star'da şampiyonlar sahne alıyor. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Peki, MasterChef Cemre hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

MASTERCHEF CEMRE HANGİ SENE YARIŞTI, NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Masterchef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

27 yaşındaki Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümü mezunu olan Cemre, küçük yaşlardan itibaren Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade söyleyen MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu ifade etti. Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve MasterChef'in14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı. Yarışma sonucunda da 1.'lik ipini göğüsledi.

MASTERCHEF CEMRE HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Cemre Uyanık Masterchef 2019 yılında yarıştı ve 1. olmuştur