MasterChef Cemre elendi mi? MasterChef Cemre neden yok?

Masterchef kim elendi? Pazar günü eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef Cemre elendi mi? MasterChef Metin Cemre yok? Masterchef kim elendi?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü eleme oyunu oynandı ve kim elendi merak edildi. Peki, MasterChef Cemre elendi mi? Masterchef kim elendi?2023 Pazar kim elendi? İşte, detaylar…

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Elenen Cemre şu sözleri söyledi:

Üzülmeyelim, sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Ben sağlık sebebiyle sıkıntı yaşadığım için gitmeme üzülüyorum. Düşündüğüm başıma geldi. Sırtımdaki rahatsızlık sebebiyle elenmeme üzüldüm. Kötü bir dereceyle bitirdiğimi düşünmüyorum. İlk hedefim 10'du. Tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Sağlık sebeplerinden dolayı bir gün ara da verildi. Sağ olsunlar tedaviye girdim ama o ağrı geçmedi. Bir günde geçseydi mucize olurdu. O mucize beni bulmadı.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

27 yaşındaki Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümü mezunu olan Cemre, küçük yaşlardan itibaren Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade söyleyen MasterChef Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu ifade etti. Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve MasterChef'in14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı. Yarışma sonucunda da 1.'lik ipini göğüsledi.