Masterchef Celal kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Celal Sarıgül oldu. Peki, Masterchef Celal Sarıgül kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Celal Sarıgül oldu. Peki, Masterchef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Celal Sarıgül hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Celal Sarıgül All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Celal Sarıgül ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

Celal Sarıgül, aslen Antalyalı, 1994 doğumlu ve 29 yaşındadır. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

Celal Sarıgül Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Celal Sarıgül'ün İnstagram'da 58 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "celalsariigul" şeklindedir.

MASTERCHEF CELAL HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Celal Sarıgül 4. sezonda yani 2020 yılında yarışmıştır.