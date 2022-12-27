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Masterchef ceketi kim aldı? Masterchef finale kalan kim kaldı?

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Masterchef ceketi kim aldı? Masterchef finale kalan kim kaldı?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef'te sona doğru yaklaşılırken heyecan dorukta. Uzun süredir mücadele eden yarışmacılar final için yeteneklerini göstermeye devam ediyor. Seyirciler ise dün akşam oynanan oyun sonucunda kimin ceketi aldığını merak ediyor. Peki, Masterchef ceketi kim aldı? Masterchef finale kalan kim kaldı?

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Masterchef'te yarışma heyecanı son hızla devam ederken dün akşam oynanan oyun sonucu bir yarışmacı MasterChef hayaline yaklaştı. İzleyicilerin sıkı sıkıya takip ettiği programda dün akşam neler olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Masterchef ceketi kim aldı? Masterchef finale kalan kim kaldı? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF CEKETİ KİM ALDI?

konuk şef Ahmet Dede'nin hazırladığı tabağı en iyi yapan Metin oldu ve ceketi giyen ilk kişi oldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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