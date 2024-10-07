MasterChef cantık tarifi! En güzel cantık tarifi! Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif cantık aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık nedir? Cantık nasıl yapılır, cantık yapılırken nelere dikkat edilir

GEREKLİ MALZEMELER

CANTIK PİDE TARİFİ!

Malzemeler:

1,5 tatlı kaşığı şeker

1 paket instant maya / 7 gram

5,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

üzerindeki harç için;

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 tutam maydonoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

600 gram yağlı kıyma

5-6 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

1 adet soğan

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı su

Üzerine sürmek için;

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 yumurta

YAPILIŞI

Önce biber, soğan, domates ve sarımsağı robot dan geçirip üzerine ekleyin. Baharatı ve maydonoz ilave ettikten sonra harcımı güzelce karıştırın.

Sonra karıştırma kabına ılık süt, ılık su, şeker, maya tuz ekleyip karıştırıyoruz üzerine yavaş yavaş un ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Ardından üzerini kapatıp 1 saat mayalandırın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıp 10 dakika dinlendirin. 14-15 adet çıkıyor.

Hamuru elinize alıp ortasını bastırarak incelin. Hazırladığımız harçtan pidenin ortasına bolca koyup yyaın. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp pişirin

Afiyet olsun.