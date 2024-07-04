MasterChef Cansel kimdir? 2024 Masterchef Cansel Yeşildağ kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Cansel Yeşildağ kimdir? MasterChef 2024 Cansel kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMDİR?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, çeşitlilikten gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yerlerinde MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli yarışmasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

MASTERCHEF CANSEL YEŞİLDAĞ KİMDİR?

Yarışmaya Hatay'dan katılan Cansel Yeşildağ 25 yaşındadır. 3 yaşında oğlu vardır. 6 Şubat depremini duygu dolu cümlelerle anlatan Cansel Yeşildağ'a Hatay'a özgü tepsi kebabıyla şeflerden büyük beğeni almıştı.