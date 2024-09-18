MasterChef Cannelloni tarifi! En güzel Cannelloni tarifi! Cannelloni tarifi nasıl yapılır? Cannelloni için malzemeler!

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Cannelloni aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Cannelloni tarifi nasıl yapılır? Cannelloni nedir? Cannelloni nasıl yapılır, Cannelloni yapılırken nelere dikkat edilir

CANNELLONİ MALZEMELERİ

16 yumurtalı makarna cannelloni

500 gr kıyılmış et

1 sap kereviz

1 havuç

1 soğan

1 bardak içecek

1/2 bardak süt

500 gr domates püresi

250 gr beşamel

rendelenmiş parmesan peyniri

sızma zeytinyağı

tereyağı

tuz

karabiber

CANNELLONİ NASIL YAPILIR?

Etli cannelloni'yi hazırlamak için ragù'yu hazırlayarak başlayın. Kalın dipli bir tencerede yağı ve tereyağını ısıtın ve doğranmış kereviz, havuç ve soğanı soteleyin. Eti ekleyip kavurun.

Rengi değişince içeceği ekleyin ve buharlaşmasına izin verin. Sütü de ekleyip çekmesini sağlayın.

Daha sonra domates püresini ekleyip karıştırın. Kaynatın, ısıyı azaltın ve tavanın kapağı kapalı olarak 1 saat 30 dakika pişmeye bırakın, gerekirse biraz sıcak süt ekleyin. Pişirmenin sonuna doğru tuz ve karabiber ekleyin. Isıyı kapatın ve soğumaya bırakın.

Bu aradatemel tarifimize göre beşamel sosu hazırlayın . Ragù ve beşamel soğuyunca rendelenmiş parmesanla bir kasede karıştırın. Cannelloni'leri tuzlu suda birkaç kez 1 dakika haşlayın, delikli bir kaşıkla suyunu süzün ve bir bez üzerinde kurumasını bekleyin.

Cannellonileri bir çay kaşığı veya sıkma torbası kullanarak et karışımıyla doldurun ve bir veya daha fazla tereyağlı pişirme kabına yan yana yerleştirin. Üstlerini beşamel, tereyağı parçacıkları ve rendelenmiş parmesanla karıştırılmış daha fazla bezle kaplayın. Önceden ısıtılmış 180° fırında 30 dakika kadar pişirin.

Etli cannelloni'yi fırından çıkarın, birkaç dakika dinlendirip servis yapın.