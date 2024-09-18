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MasterChef Cannelloni tarifi! En güzel Cannelloni tarifi! Cannelloni tarifi nasıl yapılır? Cannelloni için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Cannelloni hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Cannelloni hazırladı. Peki, Cannelloni tarifi nedir? Cannelloni nasıl yapılır? Cannelloni nedir?

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Cannelloni aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Cannelloni tarifi nasıl yapılır? Cannelloni nedir? Cannelloni nasıl yapılır, Cannelloni yapılırken nelere dikkat edilir

CANNELLONİ MALZEMELERİ

  • 16 yumurtalı makarna cannelloni
  • 500 gr kıyılmış et
  • 1 sap kereviz
  • 1 havuç
  • 1 soğan
  • 1 bardak içecek
  • 1/2 bardak süt
  • 500 gr domates püresi
  • 250 gr beşamel
  • rendelenmiş parmesan peyniri
  • sızma zeytinyağı
  • tereyağı
  • tuz
  • karabiber

CANNELLONİ NASIL YAPILIR?

Etli cannelloni'yi hazırlamak için ragù'yu hazırlayarak başlayın. Kalın dipli bir tencerede yağı ve tereyağını ısıtın ve doğranmış kereviz, havuç ve soğanı soteleyin. Eti ekleyip kavurun.

Rengi değişince içeceği ekleyin ve buharlaşmasına izin verin. Sütü de ekleyip çekmesini sağlayın.

Daha sonra domates püresini ekleyip karıştırın. Kaynatın, ısıyı azaltın ve tavanın kapağı kapalı olarak 1 saat 30 dakika pişmeye bırakın, gerekirse biraz sıcak süt ekleyin. Pişirmenin sonuna doğru tuz ve karabiber ekleyin. Isıyı kapatın ve soğumaya bırakın.

Bu aradatemel tarifimize göre beşamel sosu hazırlayın . Ragù ve beşamel soğuyunca rendelenmiş parmesanla bir kasede karıştırın. Cannelloni'leri tuzlu suda birkaç kez 1 dakika haşlayın, delikli bir kaşıkla suyunu süzün ve bir bez üzerinde kurumasını bekleyin.

Cannellonileri bir çay kaşığı veya sıkma torbası kullanarak et karışımıyla doldurun ve bir veya daha fazla tereyağlı pişirme kabına yan yana yerleştirin. Üstlerini beşamel, tereyağı parçacıkları ve rendelenmiş parmesanla karıştırılmış daha fazla bezle kaplayın. Önceden ısıtılmış 180° fırında 30 dakika kadar pişirin.

Etli cannelloni'yi fırından çıkarın, birkaç dakika dinlendirip servis yapın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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