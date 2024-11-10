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Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması canlı izleme linki araştırılıyor. TV8 canlı yayın Masterchef izle! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef canlı izleme linki gündeme geliyor. TV8 canlı yayın Masterchef izle! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef canlı izleme linki!

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MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. 9 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan dokunulmazlık oyununda, en kötü tabağı hazırlayan Semih, haftanın 4. ve son eleme adayı olarak belirlendi.

Nigar

Kaan

Eda

Semih

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