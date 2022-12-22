MasterChef CANLI izle | MasterChef canlı İZLE! MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef CANLI İZLE! 22 Aralık MasterChef CANLI izle! MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE!

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Masterchef CANLI YAYIN! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, MasterChef canlı izleme linkini araştırıyor. MasterChef CANLI İZLE! 22 Aralık MasterChef CANLI izle! MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE!

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF CANLI İZLE!

MasterChef yarışması TV8 kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.