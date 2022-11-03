MasterChef CANLI izle | TV8 MasterChef canlı İZLE! MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef CANLI izle | TV8 MasterChef canlı İZLE! 3 Kasım MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE! İşte detaylar...

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı?

MasterChef CANLI İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, MasterChef canlı izleme linkini araştırıyor. TV8 MasterChef canlı İZLE! 3 Kasım MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Tayfun, Büşra ve Serpilay olarak belirlendi. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Somer Şef'in Taş Havuz tabağını en iyi şekilde yapmak için savaştı. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.

Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen sekizinci isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF CANLI İZLE!

MasterChef yarışmasını canlı izlemek için MASTERCHEF CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.