TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef CANLI izle! TV8 MasterChef canlı İZLE! MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE!

Masterchef CANLI izle! TV8'in en çok yarışmaya katılan programı biri olan MasterChe Türkiye, onun sezon gibi sezonları da izleyicilerinin ekranlarına bu kadar devam ediyor. Masterchef''te adaylarını hünerlerini sergileyen izleyiciler ekranları bu heyecana ortak oluyor. MasterChef CANLI izle! TV8 MasterChef canlı İZLE! MasterChef canlı izleme linki! MasterChef HD canlı İZLE! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatma Nur ve Tolga arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim ise Atike oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Atike, şeflere tek tek teşekkür etti.

MASTERCHEF CANLI İZLE!

MasterChef yarışmasını canlı izlemek için MASTERCHEF CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.