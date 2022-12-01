MasterChef CANLI izle! MasterChef canlı yayın izle! TV8 canlı izle!

MasterChef'te yeni sezon heyecanı başladı. Ana kadronun belirlenmesinin ardından yarışmacılar Masterchef mutfağında kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiliyor. Masterchef izleyicileri de bu heyecana ekran başında ortak olmak için TV8 Masterchef canlı izle! Masterchef canlı yayın izle! TV8 canlı izle araştırması yapıyor.

TV8 canlı Masterchef izle! Masterchef'te yeni sezon heyecanı başladı. Ana kadronun belirlenmesinin ardından yarışmacılar Masterchef mutfağında kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiliyor. Masterchef izleyicileri de bu heyecana ekran başında ortak olmak için TV8 Masterchef canlı izle! Masterchef canlı yayın izle! TV8 canlı izle araştırması yapıyor.

MASTERCHEF CANLI İZLE

Masterchef canlı izlemek için MASTERCHEF CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

MASTERCHEF NE ZAMAN 2022?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyenleriyle buluşacak.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

İzleyiciler tarafından dikkat çekmeyi başaran, başarılı yemek programı, MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.