MasterChef canlı izle! 7 Ağustos Pazartesi Masterchef 2023 yeni sezon 50. yeni bölüm canlı izle! TV8 Masterchef canlı izle!
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Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Masterchef Türkiye yeni sezon 50. bölümüyle bugün 7 Ağustos 2023 Pazartesi TV8'de ekranlara gelecek.
Bugün Masterchef 50. bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak ve mavi-kırmızı takım kadroları belli olacak.
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Berker yarışmaya veda eden isim olmuştu.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Eren Kaşıkçı
Barbaros Yoloğlu
Uğur Kardaş
Metin Yavuz
Sergen Özer
Eren Kaşıkçı
Sefa Okyay Kılıç
Eray Aksungur
Kıvanç Karadeniz
Hasan Biltekin
Fatma Nur Uçar
Ayaz Geçer
Tolga Şener
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Mustafa Aydın
Esra Tokelli
Dilara Başaran
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Kerem Giritlioğlu
Tahsin Küçük
Ebru Has
Yağız Özçelik
Batuhan Bayır
Faruk Batuhan Öner
Gülşah Suna
Duygu Acarsoy Atun
Pelin Zaman