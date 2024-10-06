Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki!

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MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta Masterchef yarışmasında eleme adayları belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam yarışmaya veda eden isim belli olacak.

Masterchef eleme adayları:

Muratcan

Nevzat

Semih

Eda

Alper

Şirin

Ayşe

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