MasterChef canlı izle! 30 Eylül Cumartesi MasterChef 2023 yeni sezon 104. yeni bölüm canlı izle! MasterChef canlı izle!

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MASTERCHEF CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF NE ZAMAN 2023?

Masterchef Türkiye yeni sezon 104. bölümüyle bugün 30 Eylül Cumartesi TV8'de ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

Eren Kaşıkçı

Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman