MasterChef canlı izle! 30 Eylül Cumartesi MasterChef 2023 yeni sezon 104. yeni bölüm canlı izle! MasterChef canlı izle!
MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlarda olacak. MasteChef'in ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlarımız MasterChef ne zaman başlıyor? diye aratmaktadır. Peki, MasterChef canlı izle! 30 Eylül Cuma 2023 MasterChef yeni bölüm izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! TV8 MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef TV8 canlı yayın izle! MasterChef canlı yayın izleme linki! MasterChef bölümü izle!
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Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Masterchef Türkiye yeni sezon 104. bölümüyle bugün 30 Eylül Cumartesi TV8'de ekranlara gelecek.
MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.
Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Eren Kaşıkçı
Barbaros Yoloğlu
Uğur Kardaş
Metin Yavuz
Sergen Özer
Eren Kaşıkçı
Sefa Okyay Kılıç
Eray Aksungur
Kıvanç Karadeniz
Hasan Biltekin
Fatma Nur Uçar
Ayaz Geçer
Tolga Şener
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Mustafa Aydın
Esra Tokelli
Dilara Başaran
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Kerem Giritlioğlu
Tahsin Küçük
Ebru Has
Yağız Özçelik
Batuhan Bayır
Faruk Batuhan Öner
Gülşah Suna
Duygu Acarsoy Atun
Pelin Zaman