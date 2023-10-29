Masterchef Canlı İzle! 29 Ekim Masterchef CANLI izle! MasterChef Türkiye All Star CANLI izleme linki!
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MASTERCHEF TÜRKİYE
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?
TV8 CANLI YAYIN MASTERCHEF İZLE!
MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI
Güzide Mertcan
Suna Aydın
Eda Karabulut
Batuhan Bayır
Rıfat Yurttaş
Sefa Okyay Kılıç
Tanya Kilitkayalı
Esra Tokelli
Eray Aksungur
Berker Başmanav
Sergen Özen
Burcu Önal
Tahsin Küçük
Dilara Başaran
Mert Yılmaz
Çağatay Akgül
Büşra Zambak
Ayaz Geçer
Gamze Tosun
Tolga Şener
Barış Demir
Azize Polat
Alican Sabunsoy
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